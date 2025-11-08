Harga Unstable States Dollar Hari Ini

Harga live Unstable States Dollar (USD) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USD ke USD saat ini adalah -- per USD.

Unstable States Dollar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,411, dengan suplai yang beredar 999.11M USD. Selama 24 jam terakhir, USD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0019021, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USD bergerak +0.86% dalam satu jam terakhir dan -39.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unstable States Dollar (USD)

Kapitalisasi Pasar $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Suplai Peredaran 999.11M 999.11M 999.11M Total Suplai 999,111,352.21307 999,111,352.21307 999,111,352.21307

Kapitalisasi Pasar Unstable States Dollar saat ini adalah $ 20.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USD adalah 999.11M, dan total suplainya sebesar 999111352.21307. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.41K.