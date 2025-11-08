Harga Upril Hari Ini

Harga live Upril (UPRIL) hari ini adalah $ 0.00001714, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPRIL ke USD saat ini adalah $ 0.00001714 per UPRIL.

Upril saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,129.42, dengan suplai yang beredar 999.30M UPRIL. Selama 24 jam terakhir, UPRIL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0002714, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000475.

Dalam kinerja jangka pendek, UPRIL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Upril (UPRIL)

Kapitalisasi Pasar $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.13K$ 17.13K $ 17.13K Suplai Peredaran 999.30M 999.30M 999.30M Total Suplai 999,302,870.875168 999,302,870.875168 999,302,870.875168

Kapitalisasi Pasar Upril saat ini adalah $ 17.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPRIL adalah 999.30M, dan total suplainya sebesar 999302870.875168. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.13K.