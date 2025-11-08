Harga UPTOS Hari Ini

Harga live UPTOS (UPTOS) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPTOS ke USD saat ini adalah -- per UPTOS.

UPTOS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,367, dengan suplai yang beredar 63.79B UPTOS. Selama 24 jam terakhir, UPTOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UPTOS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UPTOS (UPTOS)

Kapitalisasi Pasar $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Suplai Peredaran 63.79B 63.79B 63.79B Total Suplai 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879 63,789,144,392.30879

Kapitalisasi Pasar UPTOS saat ini adalah $ 20.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPTOS adalah 63.79B, dan total suplainya sebesar 63789144392.30879. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.37K.