Harga Us Usach Hari Ini

Harga live Us Usach (USACH) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USACH ke USD saat ini adalah -- per USACH.

Us Usach saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,759, dengan suplai yang beredar 1.00B USACH. Selama 24 jam terakhir, USACH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00108143, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, USACH bergerak +0.98% dalam satu jam terakhir dan -8.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Us Usach (USACH)

Kapitalisasi Pasar $ 41.76K$ 41.76K $ 41.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.76K$ 41.76K $ 41.76K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Us Usach saat ini adalah $ 41.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USACH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.76K.