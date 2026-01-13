Harga ValidNet Hari Ini

Harga live ValidNet (VAT) hari ini adalah $ 0.00001406, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VAT ke USD saat ini adalah $ 0.00001406 per VAT.

ValidNet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,436.39, dengan suplai yang beredar 600.00M VAT. Selama 24 jam terakhir, VAT diperdagangkan antara $ 0.00001389 (low) dan $ 0.00001412 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00783527, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001267.

Dalam kinerja jangka pendek, VAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ValidNet (VAT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.44K$ 8.44K $ 8.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.06K$ 14.06K $ 14.06K Suplai Peredaran 600.00M 600.00M 600.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ValidNet saat ini adalah $ 8.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VAT adalah 600.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.06K.