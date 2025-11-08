Harga Vault Finance Hari Ini

Harga live Vault Finance (VFI) hari ini adalah $ 0.00001451, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VFI ke USD saat ini adalah $ 0.00001451 per VFI.

Vault Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 45,102, dengan suplai yang beredar 3.13B VFI. Selama 24 jam terakhir, VFI diperdagangkan antara $ 0.00001351 (low) dan $ 0.00001442 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017485, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001296.

Dalam kinerja jangka pendek, VFI bergerak +2.45% dalam satu jam terakhir dan -15.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vault Finance (VFI)

Kapitalisasi Pasar $ 45.10K$ 45.10K $ 45.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.09K$ 72.09K $ 72.09K Suplai Peredaran 3.13B 3.13B 3.13B Total Suplai 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463 4,999,863,210.441463

Kapitalisasi Pasar Vault Finance saat ini adalah $ 45.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VFI adalah 3.13B, dan total suplainya sebesar 4999863210.441463. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.09K.