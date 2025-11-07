Harga Vector ETH Hari Ini

Harga live Vector ETH (VETH) hari ini adalah $ 3,474.93, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VETH ke USD saat ini adalah $ 3,474.93 per VETH.

Vector ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 93,505, dengan suplai yang beredar 26.91 VETH. Selama 24 jam terakhir, VETH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4,706.58, sementara all-time low aset ini adalah $ 737.87.

Dalam kinerja jangka pendek, VETH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vector ETH (VETH)

Kapitalisasi Pasar $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 93.51K$ 93.51K $ 93.51K Suplai Peredaran 26.91 26.91 26.91 Total Suplai 26.90863030978355 26.90863030978355 26.90863030978355

Kapitalisasi Pasar Vector ETH saat ini adalah $ 93.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VETH adalah 26.91, dan total suplainya sebesar 26.90863030978355. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 93.51K.