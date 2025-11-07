BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Veil Token hari ini adalah 0.142809 USD. Lacak informasi harga aktual VEIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VEIL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Veil Token hari ini adalah 0.142809 USD. Lacak informasi harga aktual VEIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VEIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VEIL

Info Harga VEIL

Penjelasan VEIL

Situs Web Resmi VEIL

Tokenomi VEIL

Prakiraan Harga VEIL

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Veil Token

Harga Veil Token (VEIL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VEIL ke USD:

$0.144615
$0.144615$0.144615
+15.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Veil Token (VEIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:54:20 (UTC+8)

Informasi Harga Veil Token (VEIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.124133
$ 0.124133$ 0.124133
Low 24 Jam
$ 0.153634
$ 0.153634$ 0.153634
High 24 Jam

$ 0.124133
$ 0.124133$ 0.124133

$ 0.153634
$ 0.153634$ 0.153634

$ 0.310953
$ 0.310953$ 0.310953

$ 0.02251824
$ 0.02251824$ 0.02251824

+0.76%

+14.05%

+20.90%

+20.90%

Harga aktual Veil Token (VEIL) adalah $0.142809. Selama 24 jam terakhir, VEIL diperdagangkan antara low $ 0.124133 dan high $ 0.153634, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVEIL adalah $ 0.310953, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02251824.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VEIL telah berubah sebesar +0.76% selama 1 jam terakhir, +14.05% selama 24 jam, dan +20.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Veil Token (VEIL)

$ 9.87M
$ 9.87M$ 9.87M

--
----

$ 11.60M
$ 11.60M$ 11.60M

68.06M
68.06M 68.06M

79,999,999.93845622
79,999,999.93845622 79,999,999.93845622

Kapitalisasi Pasar Veil Token saat ini adalah $ 9.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VEIL adalah 68.06M, dan total suplainya sebesar 79999999.93845622. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.60M.

Riwayat Harga Veil Token (VEIL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Veil Token ke USD adalah $ +0.01759047.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Veil Token ke USD adalah $ +0.2758721997.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Veil Token ke USD adalah $ +0.1808768239.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Veil Token ke USD adalah $ +0.01805347817884785.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01759047+14.05%
30 Days$ +0.2758721997+193.18%
60 Hari$ +0.1808768239+126.66%
90 Hari$ +0.01805347817884785+14.47%

Apa yang dimaksud dengan Veil Token (VEIL)

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users.

Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools.

Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses.

Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Veil Token (VEIL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Veil Token (USD)

Berapa nilai Veil Token (VEIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Veil Token (VEIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Veil Token.

Cek prediksi harga Veil Token sekarang!

VEIL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Veil Token (VEIL)

Memahami tokenomi Veil Token (VEIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VEIL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Veil Token (VEIL)

Berapa nilai Veil Token (VEIL) hari ini?
Harga live VEIL dalam USD adalah 0.142809 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VEIL ke USD saat ini?
Harga VEIL ke USD saat ini adalah $ 0.142809. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Veil Token?
Kapitalisasi pasar VEIL adalah $ 9.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VEIL?
Suplai beredar VEIL adalah 68.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VEIL?
VEIL mencapai harga ATH sebesar 0.310953 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VEIL?
VEIL mencapai harga ATL 0.02251824 USD.
Berapa volume perdagangan VEIL?
Volume perdagangan 24 jam live VEIL adalah -- USD.
Akankah harga VEIL naik lebih tinggi tahun ini?
VEIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VEIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:54:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Veil Token (VEIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,523.55
$101,523.55$101,523.55

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.95
$3,337.95$3,337.95

+1.15%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0918
$1.0918$1.0918

+27.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,523.55
$101,523.55$101,523.55

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.95
$3,337.95$3,337.95

+1.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2190
$2.2190$2.2190

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.63
$965.63$965.63

+3.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.880
$4.880$4.880

+388.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007772
$0.007772$0.007772

+264.19%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002566
$0.00002566$0.00002566

+138.25%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.6180
$12.6180$12.6180

+106.51%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0968
$0.0968$0.0968

+93.60%