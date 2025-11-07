Harga Velvet AI Hari Ini

Harga live Velvet AI (VELAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VELAI ke USD saat ini adalah -- per VELAI.

Velvet AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 137,849, dengan suplai yang beredar 1.11B VELAI. Selama 24 jam terakhir, VELAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00599055, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VELAI bergerak +2.89% dalam satu jam terakhir dan -10.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Velvet AI (VELAI)

Kapitalisasi Pasar $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.85K$ 137.85K $ 137.85K Suplai Peredaran 1.11B 1.11B 1.11B Total Suplai 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0 1,105,000,000.0

