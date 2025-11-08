Harga Venti Hari Ini

Harga live Venti ($VENTI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $VENTI ke USD saat ini adalah -- per $VENTI.

Venti saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,750.23, dengan suplai yang beredar 952.97M $VENTI. Selama 24 jam terakhir, $VENTI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00250431, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $VENTI bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -18.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Venti ($VENTI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.75K$ 11.75K $ 11.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Suplai Peredaran 952.97M 952.97M 952.97M Total Suplai 997,971,128.349864 997,971,128.349864 997,971,128.349864

Kapitalisasi Pasar Venti saat ini adalah $ 11.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $VENTI adalah 952.97M, dan total suplainya sebesar 997971128.349864. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.31K.