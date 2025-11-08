Harga Vera Hari Ini

Harga live Vera (VERA) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VERA ke USD saat ini adalah -- per VERA.

Vera saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,145, dengan suplai yang beredar 253.75M VERA. Selama 24 jam terakhir, VERA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.681438, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VERA bergerak -0.03% dalam satu jam terakhir dan -10.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vera (VERA)

Kapitalisasi Pasar $ 28.15K$ 28.15K $ 28.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K Suplai Peredaran 253.75M 253.75M 253.75M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Vera saat ini adalah $ 28.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VERA adalah 253.75M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.92K.