Harga Vernus Hari Ini

Harga live Vernus (VER) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 7.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VER ke USD saat ini adalah $ 0 per VER.

Vernus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,249.15, dengan suplai yang beredar 999.88M VER. Selama 24 jam terakhir, VER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VER bergerak +0.98% dalam satu jam terakhir dan -6.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vernus (VER)

Kapitalisasi Pasar $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Suplai Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Total Suplai 999,879,712.755127 999,879,712.755127 999,879,712.755127

