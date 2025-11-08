Harga Vidulum Hari Ini

Harga live Vidulum (VDL) hari ini adalah $ 0.00321016, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VDL ke USD saat ini adalah $ 0.00321016 per VDL.

Vidulum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,265, dengan suplai yang beredar 18.77M VDL. Selama 24 jam terakhir, VDL diperdagangkan antara $ 0.00320984 (low) dan $ 0.00334973 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.791764, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009999.

Dalam kinerja jangka pendek, VDL bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +6.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vidulum (VDL)

Kapitalisasi Pasar $ 60.27K$ 60.27K $ 60.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.27K$ 60.27K $ 60.27K Suplai Peredaran 18.77M 18.77M 18.77M Total Suplai 18,773,174.0 18,773,174.0 18,773,174.0

