Harga Violet Hari Ini

Harga live Violet (VIOLET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIOLET ke USD saat ini adalah -- per VIOLET.

Violet saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,000.86, dengan suplai yang beredar 1.00B VIOLET. Selama 24 jam terakhir, VIOLET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00170635, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VIOLET bergerak -1.60% dalam satu jam terakhir dan -3.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Violet (VIOLET)

Kapitalisasi Pasar $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Violet saat ini adalah $ 12.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIOLET adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.00K.