Harga Viper Cash Hari Ini

Harga live Viper Cash (VIP) hari ini adalah $ 0.00404822, dengan perubahan 3.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIP ke USD saat ini adalah $ 0.00404822 per VIP.

Viper Cash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 85,028, dengan suplai yang beredar 21.00M VIP. Selama 24 jam terakhir, VIP diperdagangkan antara $ 0.00398153 (low) dan $ 0.00422907 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04533569, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00398153.

Dalam kinerja jangka pendek, VIP bergerak +0.55% dalam satu jam terakhir dan -32.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Viper Cash (VIP)

Kapitalisasi Pasar $ 85.03K$ 85.03K $ 85.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.03K$ 85.03K $ 85.03K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Viper Cash saat ini adalah $ 85.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIP adalah 21.00M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.03K.