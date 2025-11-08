Harga VirtuBeauty by Virtuals Hari Ini

Harga live VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) hari ini adalah --, dengan perubahan 24.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VBEA ke USD saat ini adalah -- per VBEA.

VirtuBeauty by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,479, dengan suplai yang beredar 960.21M VBEA. Selama 24 jam terakhir, VBEA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VBEA bergerak +4.13% dalam satu jam terakhir dan -1.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

Kapitalisasi Pasar $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K Suplai Peredaran 960.21M 960.21M 960.21M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar VirtuBeauty by Virtuals saat ini adalah $ 23.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VBEA adalah 960.21M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.45K.