Harga Virus Protocol Hari Ini

Harga live Virus Protocol (VIRUS) hari ini adalah $ 0.00001523, dengan perubahan 2.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIRUS ke USD saat ini adalah $ 0.00001523 per VIRUS.

Virus Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,187.97, dengan suplai yang beredar 997.07M VIRUS. Selama 24 jam terakhir, VIRUS diperdagangkan antara $ 0.00001513 (low) dan $ 0.00001556 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00426563, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000802.

Dalam kinerja jangka pendek, VIRUS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virus Protocol (VIRUS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Suplai Peredaran 997.07M 997.07M 997.07M Total Suplai 997,066,713.197379 997,066,713.197379 997,066,713.197379

Kapitalisasi Pasar Virus Protocol saat ini adalah $ 15.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIRUS adalah 997.07M, dan total suplainya sebesar 997066713.197379. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.19K.