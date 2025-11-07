Harga VIX777 Hari Ini

Harga live VIX777 (VIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIX ke USD saat ini adalah -- per VIX.

VIX777 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,231, dengan suplai yang beredar 1.00B VIX. Selama 24 jam terakhir, VIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00292841, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar VIX777 (VIX)

Kapitalisasi Pasar $ 72.23K$ 72.23K $ 72.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.23K$ 72.23K $ 72.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar VIX777 saat ini adalah $ 72.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIX adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.23K.