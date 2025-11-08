Harga WAA Hari Ini

Harga live WAA (WAA) hari ini adalah $ 0.00001174, dengan perubahan 1.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAA ke USD saat ini adalah $ 0.00001174 per WAA.

WAA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,735.98, dengan suplai yang beredar 999.32M WAA. Selama 24 jam terakhir, WAA diperdagangkan antara $ 0.00001156 (low) dan $ 0.00001187 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00130354, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001134.

Dalam kinerja jangka pendek, WAA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WAA (WAA)

Kapitalisasi Pasar $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Suplai Peredaran 999.32M 999.32M 999.32M Total Suplai 999,322,022.283313 999,322,022.283313 999,322,022.283313

Kapitalisasi Pasar WAA saat ini adalah $ 11.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAA adalah 999.32M, dan total suplainya sebesar 999322022.283313. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.74K.