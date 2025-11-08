Harga WABBIT Hari Ini

Harga live WABBIT (WABBIT) hari ini adalah $ 0.00001658, dengan perubahan 15.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WABBIT ke USD saat ini adalah $ 0.00001658 per WABBIT.

WABBIT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,892.63, dengan suplai yang beredar 777.78M WABBIT. Selama 24 jam terakhir, WABBIT diperdagangkan antara $ 0.00001429 (low) dan $ 0.00001661 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00234934, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001387.

Dalam kinerja jangka pendek, WABBIT bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan +2.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WABBIT (WABBIT)

Kapitalisasi Pasar WABBIT saat ini adalah $ 12.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WABBIT adalah 777.78M, dan total suplainya sebesar 777777777.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.89K.