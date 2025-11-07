BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Warrior Coin hari ini adalah 0.00000278 USD. Lacak informasi harga aktual WAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Warrior Coin hari ini adalah 0.00000278 USD. Lacak informasi harga aktual WAR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WAR

Info Harga WAR

Penjelasan WAR

Whitepaper WAR

Situs Web Resmi WAR

Tokenomi WAR

Prakiraan Harga WAR

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Warrior Coin

Harga Warrior Coin (WAR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WAR ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Warrior Coin (WAR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:49 (UTC+8)

Informasi Harga Warrior Coin (WAR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000277
$ 0.00000277$ 0.00000277
Low 24 Jam
$ 0.00000284
$ 0.00000284$ 0.00000284
High 24 Jam

$ 0.00000277
$ 0.00000277$ 0.00000277

$ 0.00000284
$ 0.00000284$ 0.00000284

$ 0.00006658
$ 0.00006658$ 0.00006658

$ 0.0000026
$ 0.0000026$ 0.0000026

-0.09%

-1.42%

-12.35%

-12.35%

Harga aktual Warrior Coin (WAR) adalah $0.00000278. Selama 24 jam terakhir, WAR diperdagangkan antara low $ 0.00000277 dan high $ 0.00000284, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAR adalah $ 0.00006658, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0000026.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAR telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -1.42% selama 24 jam, dan -12.35% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Warrior Coin (WAR)

$ 389.86K
$ 389.86K$ 389.86K

--
----

$ 389.86K
$ 389.86K$ 389.86K

140.00B
140.00B 140.00B

139,997,375,993.7293
139,997,375,993.7293 139,997,375,993.7293

Kapitalisasi Pasar Warrior Coin saat ini adalah $ 389.86K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAR adalah 140.00B, dan total suplainya sebesar 139997375993.7293. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 389.86K.

Riwayat Harga Warrior Coin (WAR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Warrior Coin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Warrior Coin ke USD adalah $ -0.0000010030.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Warrior Coin ke USD adalah $ -0.0000014245.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Warrior Coin ke USD adalah $ -0.00000733826398951148.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.42%
30 Days$ -0.0000010030-36.07%
60 Hari$ -0.0000014245-51.24%
90 Hari$ -0.00000733826398951148-72.52%

Apa yang dimaksud dengan Warrior Coin (WAR)

What Is WarriorCoin ($WAR)?

WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins.

Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR.

This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR.

As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets.

In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Warrior Coin (WAR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Warrior Coin (USD)

Berapa nilai Warrior Coin (WAR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Warrior Coin (WAR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Warrior Coin.

Cek prediksi harga Warrior Coin sekarang!

WAR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Warrior Coin (WAR)

Memahami tokenomi Warrior Coin (WAR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Warrior Coin (WAR)

Berapa nilai Warrior Coin (WAR) hari ini?
Harga live WAR dalam USD adalah 0.00000278 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAR ke USD saat ini?
Harga WAR ke USD saat ini adalah $ 0.00000278. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Warrior Coin?
Kapitalisasi pasar WAR adalah $ 389.86K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAR?
Suplai beredar WAR adalah 140.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAR?
WAR mencapai harga ATH sebesar 0.00006658 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAR?
WAR mencapai harga ATL 0.0000026 USD.
Berapa volume perdagangan WAR?
Volume perdagangan 24 jam live WAR adalah -- USD.
Akankah harga WAR naik lebih tinggi tahun ini?
WAR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Warrior Coin (WAR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,014.90
$100,014.90$100,014.90

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,229.29
$3,229.29$3,229.29

-2.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0507
$1.0507$1.0507

+22.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.50
$152.50$152.50

-2.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,014.90
$100,014.90$100,014.90

-1.95%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,229.29
$3,229.29$3,229.29

-2.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.50
$152.50$152.50

-2.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1710
$2.1710$2.1710

-2.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$936.16
$936.16$936.16

+0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00018058
$0.00018058$0.00018058

+3,511.60%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.2278
$23.2278$23.2278

+280.16%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007793
$0.007793$0.007793

+265.18%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003896
$0.00003896$0.00003896

+261.74%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008773
$0.008773$0.008773

+119.32%