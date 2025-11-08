Harga Waterfall Governance (WTF)
Harga live Waterfall Governance (WTF) hari ini adalah $ 0,00067874, dengan perubahan 0,10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WTF ke USD saat ini adalah $ 0,00067874 per WTF.
Waterfall Governance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42 560, dengan suplai yang beredar 62,70M WTF. Selama 24 jam terakhir, WTF diperdagangkan antara $ 0,00067341 (low) dan $ 0,00067921 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0,00008951.
Dalam kinerja jangka pendek, WTF bergerak +0,39% dalam satu jam terakhir dan -7,64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Waterfall Governance saat ini adalah $ 42,56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WTF adalah 62,70M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67,87K.
+0,39%
+0,10%
-7,64%
-7,64%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Waterfall Governance ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Waterfall Governance ke USD adalah $ -0,0000836592.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Waterfall Governance ke USD adalah $ +0,0000239944.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Waterfall Governance ke USD adalah $ +0,0000511594298734085.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0,10%
|30 Days
|$ -0,0000836592
|-12,32%
|60 Hari
|$ +0,0000239944
|+3,54%
|90 Hari
|$ +0,0000511594298734085
|+8,15%
Pada tahun 2040, harga Waterfall Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0,00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields.
All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets.
Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
