Harga Waterfall Governance Hari Ini

Harga live Waterfall Governance (WTF) hari ini adalah $ 0,00067874, dengan perubahan 0,10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WTF ke USD saat ini adalah $ 0,00067874 per WTF.

Waterfall Governance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42 560, dengan suplai yang beredar 62,70M WTF. Selama 24 jam terakhir, WTF diperdagangkan antara $ 0,00067341 (low) dan $ 0,00067921 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,4, sementara all-time low aset ini adalah $ 0,00008951.

Dalam kinerja jangka pendek, WTF bergerak +0,39% dalam satu jam terakhir dan -7,64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Waterfall Governance (WTF)

Kapitalisasi Pasar $ 42,56K$ 42,56K $ 42,56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67,87K$ 67,87K $ 67,87K Suplai Peredaran 62,70M 62,70M 62,70M Total Suplai 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

