Harga Way of The Future Hari Ini

Harga live Way of The Future (WOTF) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOTF ke USD saat ini adalah -- per WOTF.

Way of The Future saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,668, dengan suplai yang beredar 982.17M WOTF. Selama 24 jam terakhir, WOTF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WOTF bergerak +1.94% dalam satu jam terakhir dan -25.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Way of The Future (WOTF)

Kapitalisasi Pasar $ 31.67K$ 31.67K $ 31.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.67K$ 31.67K $ 31.67K Suplai Peredaran 982.17M 982.17M 982.17M Total Suplai 982,173,350.49 982,173,350.49 982,173,350.49

Kapitalisasi Pasar Way of The Future saat ini adalah $ 31.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOTF adalah 982.17M, dan total suplainya sebesar 982173350.49. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.67K.