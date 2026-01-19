Berapa harga WazirX (WRX) hari ini?

Harga live adalah Rp845.57658922850000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -0.86%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WRX yang beredar?

Suplai beredar WRX adalah 456517027.3318671, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki WazirX?

Ada perkiraan -- pemegang unik WRX di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar WazirX hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp396921865059.859600000, menempatkan WazirX pada peringkat #1051 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WRX diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru WazirX?

Pergerakan harga terbaru sebesar -0.86% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Exchange-based Tokens,BNB Chain Ecosystem,Centralized Exchange (CEX) Token,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,Energi Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.