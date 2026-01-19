Harga WazirX (WRX)
Harga live WazirX (WRX) hari ini adalah $ 0.05003, dengan perubahan 0.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WRX ke USD saat ini adalah $ 0.05003 per WRX.
WazirX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,484,568, dengan suplai yang beredar 456.52M WRX. Selama 24 jam terakhir, WRX diperdagangkan antara $ 0.05003 (low) dan $ 0.05441 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.88, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01565274.
Dalam kinerja jangka pendek, WRX bergerak -3.07% dalam satu jam terakhir dan +9.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar WazirX saat ini adalah $ 23.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WRX adalah 456.52M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.44M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga WazirX ke USD adalah $ -0.00043429997303041.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WazirX ke USD adalah $ -0.0057421282.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WazirX ke USD adalah $ -0.0192246428.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WazirX ke USD adalah $ -0.02969274168334643.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00043429997303041
|-0.86%
|30 Days
|$ -0.0057421282
|-11.47%
|60 Hari
|$ -0.0192246428
|-38.42%
|90 Hari
|$ -0.02969274168334643
|-37.24%
Pada tahun 2040, harga WazirX berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga WazirX (WRX) hari ini?
Harga live adalah Rp845.57658922850000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -0.86%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.
Berapa jumlah token WRX yang beredar?
Suplai beredar WRX adalah 456517027.3318671, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.
Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki WazirX?
Ada perkiraan -- pemegang unik WRX di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.
Berapa kapitalisasi pasar WazirX hari ini?
Kapitalisasi pasar berada pada Rp396921865059.859600000, menempatkan WazirX pada peringkat #1051 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.
Seberapa aktif WRX diperdagangkan hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.
Apa yang mendorong pergerakan terbaru WazirX?
Pergerakan harga terbaru sebesar -0.86% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Exchange-based Tokens,BNB Chain Ecosystem,Centralized Exchange (CEX) Token,Polygon Ecosystem,Binance Launchpad,Energi Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
