Harga live Web (WEB) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEB ke USD saat ini adalah $ 0 per WEB.

Web saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,932, dengan suplai yang beredar 1.00T WEB. Selama 24 jam terakhir, WEB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000094, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WEB bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan +2.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Web (WEB)

Kapitalisasi Pasar $ 125.93K$ 125.93K $ 125.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.93K$ 125.93K $ 125.93K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

