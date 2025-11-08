Harga Weblume AI Hari Ini

Harga live Weblume AI (WLAI) hari ini adalah $ 0.00214946, dengan perubahan 0.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WLAI ke USD saat ini adalah $ 0.00214946 per WLAI.

Weblume AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,495, dengan suplai yang beredar 10.00M WLAI. Selama 24 jam terakhir, WLAI diperdagangkan antara $ 0.00213678 (low) dan $ 0.00215947 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.074951, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00210849.

Dalam kinerja jangka pendek, WLAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Weblume AI (WLAI)

Kapitalisasi Pasar $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.50K$ 21.50K $ 21.50K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Weblume AI saat ini adalah $ 21.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WLAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.50K.