Harga WECO Hari Ini

Harga live WECO (WECO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WECO ke USD saat ini adalah -- per WECO.

WECO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,956, dengan suplai yang beredar 1.00B WECO. Selama 24 jam terakhir, WECO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WECO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WECO (WECO)

Kapitalisasi Pasar $ 74.96K$ 74.96K $ 74.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.96K$ 74.96K $ 74.96K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WECO saat ini adalah $ 74.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WECO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 74.96K.