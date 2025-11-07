Harga Weedcoin Hari Ini

Harga live Weedcoin (WEEDCOIN) hari ini adalah $ 0.00015268, dengan perubahan 5.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEEDCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.00015268 per WEEDCOIN.

Weedcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 152,550, dengan suplai yang beredar 999.15M WEEDCOIN. Selama 24 jam terakhir, WEEDCOIN diperdagangkan antara $ 0.00014873 (low) dan $ 0.00016353 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00271639, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014873.

Dalam kinerja jangka pendek, WEEDCOIN bergerak +0.41% dalam satu jam terakhir dan -23.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Weedcoin (WEEDCOIN)

Kapitalisasi Pasar $ 152.55K$ 152.55K $ 152.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 152.55K$ 152.55K $ 152.55K Suplai Peredaran 999.15M 999.15M 999.15M Total Suplai 999,147,701.254699 999,147,701.254699 999,147,701.254699

Kapitalisasi Pasar Weedcoin saat ini adalah $ 152.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WEEDCOIN adalah 999.15M, dan total suplainya sebesar 999147701.254699. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 152.55K.