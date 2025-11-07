Harga WeeDE Hari Ini

Harga live WeeDE ($WEEDE) hari ini adalah $ 0.0001998, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $WEEDE ke USD saat ini adalah $ 0.0001998 per $WEEDE.

WeeDE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 199,797, dengan suplai yang beredar 1.00B $WEEDE. Selama 24 jam terakhir, $WEEDE diperdagangkan antara $ 0.00019798 (low) dan $ 0.00020202 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00224628, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00018393.

Dalam kinerja jangka pendek, $WEEDE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WeeDE ($WEEDE)

Kapitalisasi Pasar $ 199.80K$ 199.80K $ 199.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 199.80K$ 199.80K $ 199.80K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

