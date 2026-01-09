Harga WERM (WERM)
Harga live WERM (WERM) hari ini adalah $ 0.00009556, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WERM ke USD saat ini adalah $ 0.00009556 per WERM.
WERM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,748, dengan suplai yang beredar 907.79M WERM. Selama 24 jam terakhir, WERM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00155259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008112.
Dalam kinerja jangka pendek, WERM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar WERM saat ini adalah $ 86.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WERM adalah 907.79M, dan total suplainya sebesar 907793480.3175. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.75K.
--
--
0.00%
0.00%
Sepanjang hari ini, perubahan harga WERM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WERM ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WERM ke USD adalah $ -0.0000671558.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WERM ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Hari
|$ -0.0000671558
|-70.27%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga WERM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa nilai WERM saat ini?
WERM saat ini diperdagangkan seharga Rp1.60695186353760000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.
Apa arah pergerakan WERM hari ini, naik atau turun?
WERM telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Arcade Games.
Seberapa populer WERM hari ini?
Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WERM.
Apa yang membuat WERM berbeda dari aset kripto lainnya?
Sebagai bagian dari kategori Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Arcade Games dan dibangun di atas jaringan --, WERM menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.
Berapa jumlah WERM yang beredar di pasar?
Terdapat 907793480.3175 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.
Berapa harga tertinggi dan terendah WERM sepanjang masa?
Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp26.10859558193640000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.36412657147520000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.
