Berapa nilai WERM saat ini?

WERM saat ini diperdagangkan seharga Rp1.60695186353760000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WERM hari ini, naik atau turun?

WERM telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Arcade Games.

Seberapa populer WERM hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WERM.

Apa yang membuat WERM berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Arcade Games dan dibangun di atas jaringan --, WERM menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WERM yang beredar di pasar?

Terdapat 907793480.3175 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah WERM sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp26.10859558193640000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.36412657147520000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.