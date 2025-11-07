Harga WhaleAI Hari Ini

Harga live WhaleAI (WHAI) hari ini adalah $ 0.144316, dengan perubahan 2.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHAI ke USD saat ini adalah $ 0.144316 per WHAI.

WhaleAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,890, dengan suplai yang beredar 1.00M WHAI. Selama 24 jam terakhir, WHAI diperdagangkan antara $ 0.140297 (low) dan $ 0.154552 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.532364, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.068646.

Dalam kinerja jangka pendek, WHAI bergerak +0.58% dalam satu jam terakhir dan -21.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WhaleAI (WHAI)

Kapitalisasi Pasar $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.89K$ 143.89K $ 143.89K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

