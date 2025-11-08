Harga WibWob Hari Ini

Harga live WibWob (WIBWOB) hari ini adalah $ 0.00001862, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIBWOB ke USD saat ini adalah $ 0.00001862 per WIBWOB.

WibWob saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,293.48, dengan suplai yang beredar 982.41M WIBWOB. Selama 24 jam terakhir, WIBWOB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01022897, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001146.

Dalam kinerja jangka pendek, WIBWOB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WibWob (WIBWOB)

Kapitalisasi Pasar $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K Suplai Peredaran 982.41M 982.41M 982.41M Total Suplai 982,410,309.089431 982,410,309.089431 982,410,309.089431

