Harga Wicked Hari Ini

Harga live Wicked (WICKED) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WICKED ke USD saat ini adalah -- per WICKED.

Wicked saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,270, dengan suplai yang beredar 1.00B WICKED. Selama 24 jam terakhir, WICKED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00447666, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WICKED bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -6.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wicked (WICKED)

Kapitalisasi Pasar $ 91.27K$ 91.27K $ 91.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.27K$ 91.27K $ 91.27K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

