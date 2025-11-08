Harga WickedBet Casino Hari Ini

Harga live WickedBet Casino (WIK) hari ini adalah $ 0.00199558, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIK ke USD saat ini adalah $ 0.00199558 per WIK.

WickedBet Casino saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,143, dengan suplai yang beredar 29.64M WIK. Selama 24 jam terakhir, WIK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.211205, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00181597.

Dalam kinerja jangka pendek, WIK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WickedBet Casino (WIK)

Kapitalisasi Pasar $ 59.14K$ 59.14K $ 59.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 138.46K$ 138.46K $ 138.46K Suplai Peredaran 29.64M 29.64M 29.64M Total Suplai 69,383,725.25349809 69,383,725.25349809 69,383,725.25349809

Kapitalisasi Pasar WickedBet Casino saat ini adalah $ 59.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIK adalah 29.64M, dan total suplainya sebesar 69383725.25349809. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 138.46K.