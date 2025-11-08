Harga Wifmas Hari Ini

Harga live Wifmas (WIFMAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIFMAS ke USD saat ini adalah -- per WIFMAS.

Wifmas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,193, dengan suplai yang beredar 997.93M WIFMAS. Selama 24 jam terakhir, WIFMAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00111932, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIFMAS bergerak +2.48% dalam satu jam terakhir dan -18.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wifmas (WIFMAS)

Kapitalisasi Pasar $ 37.19K$ 37.19K $ 37.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.19K$ 37.19K $ 37.19K Suplai Peredaran 997.93M 997.93M 997.93M Total Suplai 997,933,209.832004 997,933,209.832004 997,933,209.832004

Kapitalisasi Pasar Wifmas saat ini adalah $ 37.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIFMAS adalah 997.93M, dan total suplainya sebesar 997933209.832004. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.19K.