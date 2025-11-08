Harga WigoSwap Hari Ini

Harga live WigoSwap (WIGO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIGO ke USD saat ini adalah -- per WIGO.

WigoSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,305, dengan suplai yang beredar 1.79B WIGO. Selama 24 jam terakhir, WIGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0285438, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIGO bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -14.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WigoSwap (WIGO)

Kapitalisasi Pasar $ 76.31K$ 76.31K $ 76.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 76.31K$ 76.31K $ 76.31K Suplai Peredaran 1.79B 1.79B 1.79B Total Suplai 1,794,641,830.118922 1,794,641,830.118922 1,794,641,830.118922

Kapitalisasi Pasar WigoSwap saat ini adalah $ 76.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIGO adalah 1.79B, dan total suplainya sebesar 1794641830.118922. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 76.31K.