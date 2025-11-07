BursaDEX+
Harga live Wild Forest Token hari ini adalah 0.00895544 USD. Lacak informasi harga aktual WF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WF dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Wild Forest Token (WF)

$0.00896181
+16.50%1D
Grafik Harga Live Wild Forest Token (WF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:37:30 (UTC+8)

Informasi Harga Wild Forest Token (WF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00740305
Low 24 Jam
$ 0.00910308
High 24 Jam

$ 0.00740305
$ 0.00910308
$ 0.079021
$ 0.00217244
+1.37%

+16.47%

+0.31%

+0.31%

Harga aktual Wild Forest Token (WF) adalah $0.00895544. Selama 24 jam terakhir, WF diperdagangkan antara low $ 0.00740305 dan high $ 0.00910308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWF adalah $ 0.079021, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00217244.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WF telah berubah sebesar +1.37% selama 1 jam terakhir, +16.47% selama 24 jam, dan +0.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wild Forest Token (WF)

$ 365.37K
--
$ 8.83M
40.77M
984,999,998.0
Kapitalisasi Pasar Wild Forest Token saat ini adalah $ 365.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WF adalah 40.77M, dan total suplainya sebesar 984999998.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83M.

Riwayat Harga Wild Forest Token (WF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wild Forest Token ke USD adalah $ +0.00126636.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wild Forest Token ke USD adalah $ -0.0012811401.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wild Forest Token ke USD adalah $ -0.0013106510.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wild Forest Token ke USD adalah $ -0.005704682718111354.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00126636+16.47%
30 Days$ -0.0012811401-14.30%
60 Hari$ -0.0013106510-14.63%
90 Hari$ -0.005704682718111354-38.91%

Apa yang dimaksud dengan Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wild Forest Token (WF)

Prediksi Harga Wild Forest Token (USD)

Berapa nilai Wild Forest Token (WF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wild Forest Token (WF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wild Forest Token.

Cek prediksi harga Wild Forest Token sekarang!

WF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wild Forest Token (WF)

Memahami tokenomi Wild Forest Token (WF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wild Forest Token (WF)

Berapa nilai Wild Forest Token (WF) hari ini?
Harga live WF dalam USD adalah 0.00895544 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WF ke USD saat ini?
Harga WF ke USD saat ini adalah $ 0.00895544. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wild Forest Token?
Kapitalisasi pasar WF adalah $ 365.37K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WF?
Suplai beredar WF adalah 40.77M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WF?
WF mencapai harga ATH sebesar 0.079021 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WF?
WF mencapai harga ATL 0.00217244 USD.
Berapa volume perdagangan WF?
Volume perdagangan 24 jam live WF adalah -- USD.
Akankah harga WF naik lebih tinggi tahun ini?
WF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Wild Forest Token (WF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,281.52

