Harga Wild Goat Coin Hari Ini

Harga live Wild Goat Coin (WGC) hari ini adalah $ 0.00006394, dengan perubahan 35.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WGC ke USD saat ini adalah $ 0.00006394 per WGC.

Wild Goat Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 254,882, dengan suplai yang beredar 4.00B WGC. Selama 24 jam terakhir, WGC diperdagangkan antara $ 0.00004088 (low) dan $ 0.00006424 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00135352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000564.

Dalam kinerja jangka pendek, WGC bergerak +2.94% dalam satu jam terakhir dan -1.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wild Goat Coin (WGC)

Kapitalisasi Pasar $ 254.88K$ 254.88K $ 254.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 254.88K$ 254.88K $ 254.88K Suplai Peredaran 4.00B 4.00B 4.00B Total Suplai 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wild Goat Coin saat ini adalah $ 254.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WGC adalah 4.00B, dan total suplainya sebesar 4000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 254.88K.