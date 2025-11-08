Harga willy Hari Ini

Harga live willy (WILLY) hari ini adalah $ 0.00001165, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WILLY ke USD saat ini adalah $ 0.00001165 per WILLY.

willy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,612.87, dengan suplai yang beredar 996.42M WILLY. Selama 24 jam terakhir, WILLY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00158377, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000715.

Dalam kinerja jangka pendek, WILLY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar willy (WILLY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.61K$ 11.61K $ 11.61K Suplai Peredaran 996.42M 996.42M 996.42M Total Suplai 996,418,002.475898 996,418,002.475898 996,418,002.475898

Kapitalisasi Pasar willy saat ini adalah $ 11.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WILLY adalah 996.42M, dan total suplainya sebesar 996418002.475898. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.61K.