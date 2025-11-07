Informasi Harga Winternomics TV (WNTV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00160218 $ 0.00160218 $ 0.00160218 Low 24 Jam $ 0.00197328 $ 0.00197328 $ 0.00197328 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00160218$ 0.00160218 $ 0.00160218 High 24 Jam $ 0.00197328$ 0.00197328 $ 0.00197328 All Time High $ 0.00827718$ 0.00827718 $ 0.00827718 Harga Terendah $ 0.00107484$ 0.00107484 $ 0.00107484 Perubahan Harga (1 Jam) -0.60% Perubahan Harga (1 Hari) +20.88% Perubahan Harga (7H) -33.75% Perubahan Harga (7H) -33.75%

Harga aktual Winternomics TV (WNTV) adalah $0.00194962. Selama 24 jam terakhir, WNTV diperdagangkan antara low $ 0.00160218 dan high $ 0.00197328, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNTV adalah $ 0.00827718, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00107484.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNTV telah berubah sebesar -0.60% selama 1 jam terakhir, +20.88% selama 24 jam, dan -33.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Winternomics TV (WNTV)

Kapitalisasi Pasar $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.95M$ 1.95M $ 1.95M Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,848.631212 999,997,848.631212 999,997,848.631212

Kapitalisasi Pasar Winternomics TV saat ini adalah $ 1.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WNTV adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997848.631212. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.95M.