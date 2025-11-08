Harga Wizard Cat Hari Ini

Harga live Wizard Cat (WIZARD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIZARD ke USD saat ini adalah -- per WIZARD.

Wizard Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,205.69, dengan suplai yang beredar 1.00B WIZARD. Selama 24 jam terakhir, WIZARD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIZARD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wizard Cat (WIZARD)

Kapitalisasi Pasar $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wizard Cat saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIZARD adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.