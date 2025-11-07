BursaDEX+
Harga live Wonder Sites hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual WONDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WONDER dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Wonder Sites hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual WONDER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WONDER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WONDER

Info Harga WONDER

Penjelasan WONDER

Situs Web Resmi WONDER

Tokenomi WONDER

Prakiraan Harga WONDER

Logo Wonder Sites

Harga Wonder Sites (WONDER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WONDER ke USD:

$0.00089995
$0.00089995$0.00089995
-15.30%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Wonder Sites (WONDER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:14:45 (UTC+8)

Informasi Harga Wonder Sites (WONDER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00130178
$ 0.00130178$ 0.00130178
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00130178
$ 0.00130178$ 0.00130178

$ 0.00256663
$ 0.00256663$ 0.00256663

$ 0
$ 0$ 0

-14.10%

-15.38%

-35.29%

-35.29%

Harga aktual Wonder Sites (WONDER) adalah --. Selama 24 jam terakhir, WONDER diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00130178, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWONDER adalah $ 0.00256663, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WONDER telah berubah sebesar -14.10% selama 1 jam terakhir, -15.38% selama 24 jam, dan -35.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wonder Sites (WONDER)

$ 874.74K
$ 874.74K$ 874.74K

--
----

$ 874.74K
$ 874.74K$ 874.74K

972.08M
972.08M 972.08M

972,077,683.2342447
972,077,683.2342447 972,077,683.2342447

Kapitalisasi Pasar Wonder Sites saat ini adalah $ 874.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WONDER adalah 972.08M, dan total suplainya sebesar 972077683.2342447. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 874.74K.

Riwayat Harga Wonder Sites (WONDER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wonder Sites ke USD adalah $ -0.000163591680908037.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wonder Sites ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wonder Sites ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wonder Sites ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000163591680908037-15.38%
30 Days$ 0+41.54%
60 Hari$ 0+159.13%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Wonder Sites (WONDER)

$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wonder Sites (WONDER)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Wonder Sites (USD)

Berapa nilai Wonder Sites (WONDER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wonder Sites (WONDER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wonder Sites.

Cek prediksi harga Wonder Sites sekarang!

WONDER ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wonder Sites (WONDER)

Memahami tokenomi Wonder Sites (WONDER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WONDER sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wonder Sites (WONDER)

Berapa nilai Wonder Sites (WONDER) hari ini?
Harga live WONDER dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WONDER ke USD saat ini?
Harga WONDER ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wonder Sites?
Kapitalisasi pasar WONDER adalah $ 874.74K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WONDER?
Suplai beredar WONDER adalah 972.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WONDER?
WONDER mencapai harga ATH sebesar 0.00256663 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WONDER?
WONDER mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan WONDER?
Volume perdagangan 24 jam live WONDER adalah -- USD.
Akankah harga WONDER naik lebih tinggi tahun ini?
WONDER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WONDER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

