Harga WONG Hari Ini

Harga live WONG (WONG) hari ini adalah $ 0.00012338, dengan perubahan 7.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WONG ke USD saat ini adalah $ 0.00012338 per WONG.

WONG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 122,234, dengan suplai yang beredar 1.00B WONG. Selama 24 jam terakhir, WONG diperdagangkan antara $ 0.0001129 (low) dan $ 0.00012555 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00911235, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005668.

Dalam kinerja jangka pendek, WONG bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -5.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WONG (WONG)

Kapitalisasi Pasar $ 122.23K$ 122.23K $ 122.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 122.23K$ 122.23K $ 122.23K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WONG saat ini adalah $ 122.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WONG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 122.23K.