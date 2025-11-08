Harga WOWswap Hari Ini

Harga live WOWswap (WOW) hari ini adalah $ 0.02297886, dengan perubahan 2.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOW ke USD saat ini adalah $ 0.02297886 per WOW.

WOWswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,089.44, dengan suplai yang beredar 656.67K WOW. Selama 24 jam terakhir, WOW diperdagangkan antara $ 0.02198819 (low) dan $ 0.02311154 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 70.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01135594.

Dalam kinerja jangka pendek, WOW bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -10.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WOWswap (WOW)

Kapitalisasi Pasar $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K Suplai Peredaran 656.67K 656.67K 656.67K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WOWswap saat ini adalah $ 15.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOW adalah 656.67K, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.98K.