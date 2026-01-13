Berapa nilai Wrapped Neon saat ini?

Wrapped Neon saat ini diperdagangkan seharga Rp1013.491974720114000, dengan pergerakan harga sebesar -0.07% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WNEON hari ini, naik atau turun?

WNEON telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Neon Ecosystem.

Seberapa populer Wrapped Neon hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WNEON.

Apa yang membuat Wrapped Neon berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens,Neon Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WNEON menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WNEON yang beredar di pasar?

Terdapat 1346794.667648968 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Wrapped Neon sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp64340.14164876000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp881.156767145688000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.