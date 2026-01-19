Harga XDOGE Hari Ini

Harga live XDOGE (XDOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XDOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per XDOGE.

XDOGE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,367,146, dengan suplai yang beredar 420.00T XDOGE. Selama 24 jam terakhir, XDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XDOGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XDOGE (XDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Suplai Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Total Suplai 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

