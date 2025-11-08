Harga Xgrow Hari Ini

Harga live Xgrow (XGR) hari ini adalah $ 0.00001613, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XGR ke USD saat ini adalah $ 0.00001613 per XGR.

Xgrow saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,880.52, dengan suplai yang beredar 798.40M XGR. Selama 24 jam terakhir, XGR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044927, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001556.

Dalam kinerja jangka pendek, XGR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xgrow (XGR)

Kapitalisasi Pasar $ 12.88K$ 12.88K $ 12.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Suplai Peredaran 798.40M 798.40M 798.40M Total Suplai 929,650,761.437905 929,650,761.437905 929,650,761.437905

Kapitalisasi Pasar Xgrow saat ini adalah $ 12.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XGR adalah 798.40M, dan total suplainya sebesar 929650761.437905. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.00K.