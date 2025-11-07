Harga Xitcoin Hari Ini

Harga live Xitcoin ($XTC) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $XTC ke USD saat ini adalah -- per $XTC.

Xitcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,160, dengan suplai yang beredar 5.25B $XTC. Selama 24 jam terakhir, $XTC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $XTC bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -36.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xitcoin ($XTC)

Kapitalisasi Pasar $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 90.16K$ 90.16K $ 90.16K Suplai Peredaran 5.25B 5.25B 5.25B Total Suplai 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0 5,250,000,000.0

