Harga live XOXNO hari ini adalah 0.01857033 USD. Lacak informasi harga aktual XOXNO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XOXNO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XOXNO

Info Harga XOXNO

Penjelasan XOXNO

Whitepaper XOXNO

Situs Web Resmi XOXNO

Tokenomi XOXNO

Prakiraan Harga XOXNO

Logo XOXNO

Harga XOXNO (XOXNO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 XOXNO ke USD:

$0.01857033
+16.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live XOXNO (XOXNO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:43 (UTC+8)

Informasi Harga XOXNO (XOXNO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01549124
Low 24 Jam
$ 0.01780378
High 24 Jam

$ 0.01549124
$ 0.01780378
$ 0.291313
$ 0.01518844
+5.22%

+16.77%

+5.99%

+5.99%

Harga aktual XOXNO (XOXNO) adalah $0.01857033. Selama 24 jam terakhir, XOXNO diperdagangkan antara low $ 0.01549124 dan high $ 0.01780378, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXOXNO adalah $ 0.291313, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01518844.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XOXNO telah berubah sebesar +5.22% selama 1 jam terakhir, +16.77% selama 24 jam, dan +5.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XOXNO (XOXNO)

$ 1.23M
--
$ 1.86M
66.01M
99,961,469.82911171
Kapitalisasi Pasar XOXNO saat ini adalah $ 1.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XOXNO adalah 66.01M, dan total suplainya sebesar 99961469.82911171. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.86M.

Riwayat Harga XOXNO (XOXNO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga XOXNO ke USD adalah $ +0.00266721.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga XOXNO ke USD adalah $ -0.0081139677.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga XOXNO ke USD adalah $ -0.0031941654.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga XOXNO ke USD adalah $ -0.01522939173983956.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00266721+16.77%
30 Days$ -0.0081139677-43.69%
60 Hari$ -0.0031941654-17.20%
90 Hari$ -0.01522939173983956-45.05%

Apa yang dimaksud dengan XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya XOXNO (XOXNO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga XOXNO (USD)

Berapa nilai XOXNO (XOXNO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XOXNO (XOXNO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XOXNO.

Cek prediksi harga XOXNO sekarang!

XOXNO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi XOXNO (XOXNO)

Memahami tokenomi XOXNO (XOXNO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XOXNO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang XOXNO (XOXNO)

Berapa nilai XOXNO (XOXNO) hari ini?
Harga live XOXNO dalam USD adalah 0.01857033 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XOXNO ke USD saat ini?
Harga XOXNO ke USD saat ini adalah $ 0.01857033. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XOXNO?
Kapitalisasi pasar XOXNO adalah $ 1.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XOXNO?
Suplai beredar XOXNO adalah 66.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XOXNO?
XOXNO mencapai harga ATH sebesar 0.291313 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XOXNO?
XOXNO mencapai harga ATL 0.01518844 USD.
Berapa volume perdagangan XOXNO?
Volume perdagangan 24 jam live XOXNO adalah -- USD.
Akankah harga XOXNO naik lebih tinggi tahun ini?
XOXNO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XOXNO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XOXNO (XOXNO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

