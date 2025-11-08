Harga XVGAVA Hari Ini

Harga live XVGAVA (XVGAVA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XVGAVA ke USD saat ini adalah -- per XVGAVA.

XVGAVA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,500, dengan suplai yang beredar 10.00B XVGAVA. Selama 24 jam terakhir, XVGAVA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XVGAVA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XVGAVA (XVGAVA)

Kapitalisasi Pasar $ 32.50K$ 32.50K $ 32.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.50K$ 32.50K $ 32.50K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

